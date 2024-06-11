ARI Newsletter Archives 2024

June 2024

08 June 2024 - Solar Town Hall Meeting in Beirut

01 June 2024 - ARI IN MOROCCO - المبادرة في المغرب

May 2024

25 May 2024 - ARI in Rabat - Public Conference

18 May 2024 - Book Release - إصدار كتاب

11 May 2024 - Join our team & other updates

04 May 2024 - Fostering Critical Policy Analysis

April 2024

27 April 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

20 April 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

12 April 2024 - ARI at the 2024 IMF & WBG Spring Meetings

06 April 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

02 April 2024 - The Just Transition Green Bridge Project

March 2024

30 March 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

23 March 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

16 March 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

8 March 2024 - Strides and Struggles: Women's Day 2024

2 March 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

February 2024

24 February 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

17 February 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

10 February 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

3 February 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

January 2024

27 January 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

20 January 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة

13 January 2024 - ARI's Weekly Recap - نشرة المبادرة